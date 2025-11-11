Стоит ли доллар снова ниже 42 гривен: НБУ обнародовал курс

Несмотря на колебания на валютном рынке, гривна удерживает позиции. Поэтому официальный курс доллара опустился еще ниже, чем 42 гривны – до 41,95 гривны. Зато евро несколько поднялся. А завтра, 12 ноября, обе валюты резко вырастут в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,95 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 10 ноября. Официальный курс евро составляет 48,54 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Для спасения бюджета: российское правительство стремится существенно повысить штрафы

По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,01 гривны;

евро – 48,61 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 11 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,23 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,16 гривны , продажа – по 42,16 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,30 гривны.

По сколько будет валюта?