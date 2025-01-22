НБУ опускає курс долара в ціні

Долар від НБУ залишається на стабільному рівні, а курс євро подорожчав. Натомість на 23 січня американська валюта може суттєво опуститися – до майже 42 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,16 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 21 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,64 гривні. Тобто ціна виросла на 15 копійок.

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Станом на 22 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,03 гривні,

євро – 43,87 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42 гривні , продаж – по 42,65 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,44 гривні , продаж – по 42,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,97 гривні, продаж – 42,56 гривні.

Який прогнозує курс банкір

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 42,50 – 42,90 гривні за долар. Водночас наприкінці тижня на ринок може вплинути рішення щодо рівня облікової ставки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зважаючи на відчутне прискорення інфляції наприкінці року, існує доволі висока ймовірність підвищення ставки, що є чинником підтримки національної валюти.

Настрої економічних агентів залежатимуть й від дій Трампа на посаді президента США. Річ у тім, що вплив його заяв може мати вплив на попит та пропозицію валюти.