Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,16 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 21 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,64 гривны. То есть цена выросла на 15 копеек.

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По состоянию на 22 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,03 гривны,

евро – 43,87 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42 гривны , продажа – по 42,65 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,44 гривны , продажа – по 42,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,97 гривны, продажа – 42,56 гривны.

Какой прогнозирует курс банкир

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе на наличном рынке доллар будет на уровне 42,50 – 42,90 гривны за доллар. В то же время в конце недели на рынок может повлиять решение по уровню учетной ставки.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Учитывая ощутимое ускорение инфляции в конце года, существует довольно высокая вероятность повышения ставки, что является фактором поддержки национальной валюты.

Настроения экономических агентов будут зависеть и от действий Трампа на посту президента США. Дело в том, что влияние его заявлений может оказать влияние на спрос и предложение валюты.