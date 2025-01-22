Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,16 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 21 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,64 гривні. Тобто ціна виросла на 15 копійок.
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Станом на 22 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 42,03 гривні,
- євро – 43,87 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 22 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 42 гривні, продаж – по 42,65 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,44 гривні, продаж – по 42,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,97 гривні, продаж – 42,56 гривні.
Який прогнозує курс банкір
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 42,50 – 42,90 гривні за долар. Водночас наприкінці тижня на ринок може вплинути рішення щодо рівня облікової ставки.
Зважаючи на відчутне прискорення інфляції наприкінці року, існує доволі висока ймовірність підвищення ставки, що є чинником підтримки національної валюти.
Настрої економічних агентів залежатимуть й від дій Трампа на посаді президента США. Річ у тім, що вплив його заяв може мати вплив на попит та пропозицію валюти.