Євро побило рекорд, а долар близький до максимуму: як гривня ослабне перед Новим роком

За останню добу долар в ціні виріс на 15 копійок, а євро – на 10 копійок. Натомість у день перед Новим роком обидві валюти продемонструють черговий ріст, де американська валюта майже досягне максимального показника, який був встановлений раніше, а європейська валюта поб'є черговий рекорд ціни.