Євро побило рекорд, а долар близький до максимуму: як гривня ослабне перед Новим роком
- Долар здорожчав 30 грудня до 42,21 гривні, а євро виросло до 49,55 гривні.
- Але перед Новим роком валюти встановлять рекордні показники: долар різко подорожчає до 42,38 гривні, а євро – до нового максимального показника в 49,85 гривні.
За останню добу долар в ціні виріс на 15 копійок, а євро – на 10 копійок. Натомість у день перед Новим роком обидві валюти продемонструють черговий ріст, де американська валюта майже досягне максимального показника, який був встановлений раніше, а європейська валюта поб'є черговий рекорд ціни.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,21 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 26 грудня. Офіційний курс євро становить 49,55 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 31 грудня яким буде курс валют:
- долар – 42,38 гривні;
- євро – 49,85 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 30 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,95 гривні, продаж – по 42,45 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні, продаж – по 42,45 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,76 гривні, продаж – по 42,45 гривні.
Який курс прогнозують до кінця 2025 року?
До кінця року очікується незначне зміщення долара – до 43 – 43,5 гривні, спрогнозував банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий. Такої ж думки експерт Олександр Паращій, який очікує, що долар може сягнути 43 гривень до кінця року.
Загалом масово скуповувати валюту зараз не радять, адже в січні 2026 року очікується поступове вирівнювання попиту і пропозиції на валютному ринку. Наразі найприбутковішим інструментом для інвестицій залишаються гривневі депозити з високими ставками.
На 2025 рік у бюджетному документі орієнтовний курс був закладений на рівні 45 гривень, а на 2026 рік передбачається вже показник в 45,6 гривні.