Чи зміниться курс долара до кінця весни: у травні можливі "просідання"

В останній місяць весни, за прогнозами банкірка, курс долара залишатиметься стабільним. Втім перед святами можуть відбутися несуттєві зміни.

Яким буде початок травня для долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні навряд чи можлива зміна стратегії НБУ.

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За його словами, загальні "правила" курсоутворення залишаться сталими, а саме щоденні коливання курсів як в бік здорожчання, так і в бік зменшення, незначне відхилення від "базового" курсу, або ж розповсюдження стратегії регулятора на готівковий ринок тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята". Очікується, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%.

Таким чином, ймовірно, що у перші 10 днів травня курси валют незначно знизяться. А вже після свят можуть повернутися до квітневих коридорів.

Який курс прогнозується

Варто додати, що на ситуацію на валютному ринку у травні може вплинути обсяг отримання макрофінансової підтримки, адже США нарешті ухвалили довгоочікуваний пакет допомоги.

Йдеться про майже 61 мільярд доларів. Економічна частина цього пакету складає 9,4 мільярда доларів, тобто до кінця року надходження фіндопомоги може скласти до 1,2 мільярда доларів щомісяця.

Лєсовий прогнозує, що у травні коридори коливання американської валюти можуть бути в таких межах:

на міжбанку – 39 – 41 гривня,

– 39 – 41 гривня, а на готівковому ринку – 39 – 41 гривня.

Підсумовуючи банкір додає, що у травні загальна ситуація на валютному ринку залишиться досить стабільною і до міри контрольованою.

На ринку утворена "система" валютних змін і навряд чи вона зазнає глобальних змін,

– каже Тарас Лєсовий.

Попри те, що очікуються незначні передсвяткові "просідання" курсів, в загальному вимірі це буде тимчасовим, а подекуди малопомітним явищем