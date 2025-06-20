Валюти полізли вгору: долар сягнув 42 гривень

Зростання вартості обох валют спостерігається як в банках, так і в на чорному ринку. Євро найсуттєвіше зросло на чорному ринку, а от долар навіть сягнув 42 гривень в банках при продажі.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (+15 копійок проти 19 червня) та продаж по 42 гривні (+15 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,65 гривні (+15 копійок), продаж – по 48,50 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (+10 копійок), а продати по 41,73 гривні (+16 копійок).

(+10 копійок), а продати (+16 копійок). Купівля євро по 48,20 гривні (+19 копійок), а продаж по 48,35 гривні (+12 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 19 червня, долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-11 копійок), а продають по 41,70 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають (+7 копійок), за даними finance.ua. Станом на 20 червня, євро купують по 48,06 гривні (-3 копійки), а продають по 48,71 гривні (+19 копійок).

По скільки будуть валюти

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на готівковому ринку курси валют будуть в таких діапазонах, як 41,45 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро.

Лєсовий додає, що на кінець червня не очікується, що будуть різкі зміни на ринку. Крім того, попит дещо домінує над пропозицією, але ця різниця не є великою.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку В умовах режиму керованої гнучкості будь-які суттєві зміни долара, тобто різке зростання, або стрімке падіння курсів, майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними.

Також, щодо курсу євро, його формуватимуть світові торги пари долар/євро. І навіть попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, кожна з валют, як-от долара та євро, залишатиметься "при своєму".