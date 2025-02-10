У лютому гривня може закріпитися щодо долара на певній позначці

Очікується, що ситуація на валютному ринку у лютому буде стабільною, а отже різких змін не прогнозується. Водночас ціна валюти може перебувати на рівні 42 гривень, що на сьогодні вище, аніж рівень офіційного курсу.

Які прогнози курсу на лютий

Як прогнозує економіст Данило Монін для 24 Каналу, у лютому, найімовірніше, курс гривні до долара буде на рівні 42 гривень.

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На думку Моніна, зараз відбувається тимчасове зміцнення долара, а тому на цей рік негативний прогноз щодо курсу.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році – 44 гривні за долар, а на кінець року – аж 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни до кінця року.

Річ у тім, що якщо війна зупиниться, то поки важко прогнозувати ефекти, але ймовірно більш позитивний сценарій.

Що передбачається на валютному ринку цього місяця

Водночас ще раніше у коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що у лютому очікується стабільна вартість основних валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання. Водночас на ринку будуть відсутні ознаки паніки та ажіотажу.

Експерт додає, що валютні коливання швидше за все залишатимуться в межах норми й не впливатимуть на стабільність ринку.