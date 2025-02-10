Какие прогнозы курса на февраль

Как прогнозирует экономист Даниил Монин для 24 Канала, в феврале, вероятнее всего, курс гривны к доллару будет на уровне 42 гривен.

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По мнению Монина, сейчас происходит временное укрепление доллара, а потому на этот год негативный прогноз по курсу.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году – 44 гривны за доллар, а на конец года – аж 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны до конца года.

Дело в том, что если война остановится, то пока трудно прогнозировать эффекты, но вероятно более положительный сценарий.

Что предполагается на валютном рынке в этом месяце

В то же время еще раньше в комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что в феврале ожидается стабильная стоимость основных валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. В то же время на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

Эксперт добавляет, что валютные колебания скорее всего будут оставаться в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.