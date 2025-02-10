Які прогнози курсу на лютий

Як прогнозує економіст Данило Монін для 24 Каналу, у лютому, найімовірніше, курс гривні до долара буде на рівні 42 гривень.

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На думку Моніна, зараз відбувається тимчасове зміцнення долара, а тому на цей рік негативний прогноз щодо курсу.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році – 44 гривні за долар, а на кінець року – аж 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни до кінця року.

Річ у тім, що якщо війна зупиниться, то поки важко прогнозувати ефекти, але ймовірно більш позитивний сценарій.

Що передбачається на валютному ринку цього місяця

Водночас ще раніше у коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що у лютому очікується стабільна вартість основних валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання. Водночас на ринку будуть відсутні ознаки паніки та ажіотажу.

Експерт додає, що валютні коливання швидше за все залишатимуться в межах норми й не впливатимуть на стабільність ринку.