Долар в обмінниках сягнув нової ціни: чи можна здавати валюту по 42 гривні
- У банках курс покупки долара становить 41,80 гривні, а продажу – 42,29 гривні.
- Натомість в обмінниках курс обміну долара досяг 42 гривень.
Долар за останню добу подорожчав банках, але найбільше – в обмінниках, де курс обміну сягнув 42 гривень. Євро також найсуттєвіше виросло в обмінниках, де курс обміну додав в ціні на 18 копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 18 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки проти 17 листопада) та продаж по 42,29 гривні (+4 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,55 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,25 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,24 гривні (+4 копійки), а продати по 42,21 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 49 гривень (без змін), а продаж по 49,12 гривні (-3 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42 гривні (+22 копійки), а продають по 42,35 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,85 гривні (+18 копійок), а продають по 49,12 гривні (-10 копійок).
Як відключення світла впливають на економіку?
У коментарі для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив, що цього тижня на міжбанку коливання буде на рівні: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро, а на готівковому ринку – на рівні 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.
Як додав банкір, у стані енергетично-економічної невизначеності найважливішу роль відіграватиме Нацбанк, а тому регулятор діятиме за протоколом режиму керованої гнучкості, врівноважуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції.
Очікується, що курсові зміни не будуть стрімкими – на міжбанку поточні зміни будуть копійчаними, як і різниця між курсами купівлі та продажу.