Долар в обмінниках сягнув нової ціни: чи можна здавати валюту по 42 гривні

У коментарі для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив, що цього тижня на міжбанку коливання буде на рівні: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро, а на готівковому ринку – на рівні 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.