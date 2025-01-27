За скільки можна купити валюти на ринку після вихідних

Євро у банках та на чорному ринку за вихідні подорожчало. А от в обмінниках курс обміну валюти навпаки впав. Щодо долара, то валюта показує впад в банках, на чорному ринку та частково в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 27 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,80 гривні (-10 копійок проти 24 січня) та продаж по 42,40 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 43,65 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,40 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,20 гривні (+3 копійки), а продати по 42,20 гривні (-10 копійок).

(+3 копійки), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44,15 гривні (+13 копійок), а продаж по 44,35 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,61 гривні (-18 копійок), а продають по 42,26 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,67 гривні (-20 копійок), а продають по 44,50 гривні (+14 копійок).

Який прогнозують курс на лютий

За словами банкірка Тараса Лєсового для 24 Каналу, у на початку лютого ситуація на ринку буде динамічною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У лютому очікується, що на ринку буде контрольована вартість основних валют.

Водночас офіційний курс у новому місяці може перебувати у діапазоні від 42 гривень до 42,40 гривні за долар.

У лютому не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію і таким чином стримати курсове зростання,

– каже банкір Лєсовий.

Зверніть увагу! Ажіотаж та паніка на валютному ринку у цей період не прогнозується.