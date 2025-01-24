Курс валют у банках

Станом на ранок 24 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,90 гривні (без змін проти 23 січня) та продаж по 42,40 гривні (-5 копійок).

Читайте також Як збільшення облікової ставки вплине на гривню та валютний ринок загалом

Купівля євро відбувається по 43,62 гривні (+2 копійки), а продаж по 44,20 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,17 гривні (-17 копійок), а продати по 42,30 гривні (-10 копійок).

(-17 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44,02 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,18 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,63 гривні (-20 копійок), а продають по 42,36 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,63 гривні (-11 копійок), а продають по 44,43 гривні (+24 копійки).

Що прогнозують банкіри наступного тижня

За словами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, січень супроводжується досить "жвавими" змінами. Проте курсові показники, хоч і поступово зростали, однак це відбувалося без надмірного темпу.

Водночас зміна облікової ставки і очікування подальших змін є ознакою того, що регулятор досить вчасно застосовує механізм зміцнення гривні, що разом із валютними інтервенціями найближчим часом може "притишити" рух курсів вгору і надалі заспокоїть інфляцію,

— сказав Тарас Лєсовий.

Наступного тижня очікується, що курси валют будуть на таких рівнях:

На міжбанку: 42 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро,

42 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро, На готівковому ринку: 42,30 – 42,85 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.

Важливо! Наприкінці січня можна розраховувати на те, що ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю, а всі поточні зміни збігатимуться з економічними реаліями.