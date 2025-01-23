Курс валют у банках

Станом на ранок 22 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,90 гривні (-10 копійок проти 21 січня) та продаж по 42,45 гривні (-20 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,25 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,34 гривні (-10 копійок), а продати по 42,40 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44,09 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,20 гривні (-4 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,10 гривні (+11 копійок), а продають по 42,55 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають по (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+20 копійок), а продають по 44,45 гривні (+12 копійок).

Який курс долара буде

Ще раніше банкір Тарас Лєсового спрогнозував для 24 Каналу, що цього тижня на міжбанку курс очікується курс на рівні 42 – 42,50 гривні, а на готівковому ринку – 42,20 – 43,20 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На готівковому ринку не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Лєсовий додав, що станом на початок січня міжнародні резерви України підвищилися до майже 44 мільярди доларів. Однак це фактично не позначиться на курсових показниках.