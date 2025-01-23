Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,90 гривны (-10 копеек против 21 января) и продажа по 42,45 гривны (-20 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,34 гривны (-10 копеек), а продать по 42,40 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44,09 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,20 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,10 гривны (+11 копеек), а продают по 42,55 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают по (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+20 копеек), а продают по 44,45 гривны (+12 копеек).

Какой курс доллара будет

Еще раньше банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на этой неделе на межбанке курс ожидается курс на уровне 42 – 42,50 гривны, а на наличном рынке – 42,20 – 43,20 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Лесовой добавил, что по состоянию на начало января международные резервы Украины повысились до почти 44 миллиардов долларов. Однако это фактически не скажется на курсовых показателях.