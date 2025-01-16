Де долар та євро рекордно впали в ціні на ринку

В обмінниках курс обміну валют суттєво впав за останню добу. Євро втратило ледь не 60 копійок. Спад вартості спостерігається й на чорному ринку, однак не такий суттєвий, як в обмінниках. В банках вартість обох валют залишається майже без змін.

Курс валют у банках

Станом на ранок 16 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,20 гривні (-2 копійки проти 15 січня) та продаж по 42,85 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,75 гривні (-11 копійок), а продати по 42,87 гривні (-8 копійок).

(-11 копійок), а продати по (-8 копійок). Купівля євро по 44,01 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,19 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,23 гривні (-29 копійок), а продають по 42,95 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-29 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,26 гривні (-58 копійок), а продають по 44,36 гривні (+12 копійок).

Яким буде долар та євро

Як пояснює для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, середина січня на валютному ринку – це активний період посиленої протидії інфляції, яка у січні рік до року може перетнути позначку 11%. Саме тому ми вважаємо, що регулятор може застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Науковий ступінь/посада Станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярдів доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться, а офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар.

Водночас на готівковому ринку не виключений період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Відтак на ринку з 20 по 26 січня прогнозуються такі коливання ваоют: