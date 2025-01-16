Де долар та євро рекордно впали в ціні на ринку
- Курс валют в обмінниках та на чорному ринку впав, зокрема євро втратило до 60 копійок за останню добу при обміні.
- У банках курс долара та євро залишився практично без змін.
В обмінниках курс обміну валют суттєво впав за останню добу. Євро втратило ледь не 60 копійок. Спад вартості спостерігається й на чорному ринку, однак не такий суттєвий, як в обмінниках. В банках вартість обох валют залишається майже без змін.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 16 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,20 гривні (-2 копійки проти 15 січня) та продаж по 42,85 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,75 гривні (-11 копійок), а продати по 42,87 гривні (-8 копійок).
- Купівля євро по 44,01 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,19 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 42,23 гривні (-29 копійок), а продають по 42,95 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,26 гривні (-58 копійок), а продають по 44,36 гривні (+12 копійок).
Яким буде долар та євро
Як пояснює для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, середина січня на валютному ринку – це активний період посиленої протидії інфляції, яка у січні рік до року може перетнути позначку 11%. Саме тому ми вважаємо, що регулятор може застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.
Станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярдів доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться, а офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар.
Водночас на готівковому ринку не виключений період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.
Відтак на ринку з 20 по 26 січня прогнозуються такі коливання ваоют:
- На міжбанку: 42 – 42,50 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро,
- На готівковому ринку: 42,20 – 43,20 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.