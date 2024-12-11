Опускаються та ростуть: як змінилися ціни на долар та євро

Долар на валютному ринку додав в ціні, найбільше вартість виросла в банках. Крім того, на чорному ринку теж спостерігається здорожчання. Євро водночас на чорному ринку опустилося.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (+10 копійок проти 10 грудня) та продаж по 41,90 гривні (+10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,31 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,89 гривні (+4 копійки), а продати по 41,91 гривні (+5 копійок).

(+4 копійки), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 44,20 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,35 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 10 грудня, долари купують обмінники по: 41,26 гривні (+12 копійок), а продають по 41,88 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (+18 копійок), а продають по 44,51 гривні (+7 копійок).

До якого рівня сягнув курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що важливим чинником впливу цього тижня буде засідання комітету з монетарної політики НБУ.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Скоріше за все, попри велике прискорення інфляції в останні місяці, регулятор залишить ставку на поточному рівні.

За словами Золотько, не можна однозначно відкидати і сценарій підвищення ставки, за якого гривня матиме важливу підтримку.

Зауважте! У готівковому сегменті вартість долара коливатиметься в межах діапазону 41,60 – 42 гривень за долар.