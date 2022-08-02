Долар знову подорожчав в обмінниках та на чорному ринку: курс валют 2 серпня

Середній курс долара по Україні в обмінниках та на чорному ринку знову зріс. Скільки коштує валюта на готівковому ринку 2 серпня, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,50 гривні за долар при купівлі (-6 копійок проти 1 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-40 копійок).

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Євро банки купують за 39,90 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (-35 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+37 копійок), а продають – за 40,92 гривні (-27 копійок), за даними finance.ua.

(+37 копійок), а продають – за (-27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-66 копійок) та продаж – 41,46 гривні (-32 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (+30 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-15 копійок).

(+30 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро продають по 40,60 гривень (+60 копійок), а купують за 41,45 гривні (+19 копійок).

Рішення НБУ заборонити обмінникам показують курси валют на табло

29 липня НБУ заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Регулятор пояснив, що таким рішенням прагне мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Член Ради НБУ Василь Фурман зауважив, що жодних факторів для послаблення гривні, після рішення регулятора підвищити офіційний курс долара на 25%, не було. Він вважає, що спекулянти скористались психологічним фактором з боку громадян й хотіли на цьому заробити.

На думку Фурмана, ажіотаж, який викликають обмінники нескінченною рекламою, це неправильне явище. У європейських такої кількості немає.

Більше про це Економіст пояснив рішення НБУ заборонити обмінникам виставляти табло з курсом

Яким буде курс долара у серпні: прогноз експертки

Як відреагували українці на таке рішення НБУ та, що пропонують показувати на табло замість курсу, раніше розповідали тут.

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

Разом з тим вона підкреслила, що це буде лише за умови, що резерви не спустошуватимуться, фінансова допомога від наших іноземних партнерів надходитиме та експортна виручка наших підприємств-експортерів поповнюватиме країну валютою.

Готівковий курс на фоні цього мав би зменшитись і наблизитись до офіційного. Хоча прогнозувати процеси, де значним фактором є паніка, хід війни, а також інші перемінні фактори, зокрема і надання Україні фінансової допомоги, то справа невдячна!

– резюмувала Острікова.

До теми – У НБУ пояснили заборону обмінникам виставляти валютний курс: дивіться відео

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