Долар суттєво подорожчав в обмінниках: який курс пропонують банки та чорний ринок
24 лютого 2023, 10:14Читать новость на русском
За добу обмінники почали купувати долар на 30 копійок дорожче. Також американська валюта дещо зросла й в банках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (+5 копійок проти 23 лютого), а купити за 39,90 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 41,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,10 гривні (-20 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,50 гривні (+33 копійки), а продають – за 39,77 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,30 гривні (+2 копійки), а продаж – 42 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,70 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 41,70 гривні (-5 копійок), а продають за 41,85 гривні (-10 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.
Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.
На мій погляд, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,5 – 40,3 гривні за долар.