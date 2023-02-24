Долар суттєво подорожчав в обмінниках: який курс пропонують банки та чорний ринок

За добу обмінники почали купувати долар на 30 копійок дорожче. Також американська валюта дещо зросла й в банках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (+5 копійок проти 23 лютого), а купити за 39,90 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,10 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,50 гривні (+33 копійки), а продають – за 39,77 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(+33 копійки), а продають – за (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,30 гривні (+2 копійки), а продаж – 42 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,70 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 41,70 гривні (-5 копійок), а продають за 41,85 гривні (-10 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.