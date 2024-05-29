Чи змінилися долар та євро в ціні за добу
29 травня 2024, 10:06Читать новость на русском
Продаж долара населенню на чорному ринку за добу перевалило за понад 41 гривню, а в банках курс тяжіє до цієї позначки. Суттєво подорожчало і євро – курс на чорному ринку понад 44 гривні при купівлі та продажу.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,30 гривні (+20 копійок проти 28 травня), а продаж – 40,85 гривні (+23 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,70 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 44,50 гривні (+35 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,10 гривні (+38 копійок).
- Євро купують за 44,45 гривні (+35 копійок), а продають за 44,72 гривні (+42 копійки).
Курс в обмінниках
- Станом на 28 травня, обмінники купують долар в середньому за 40,18 гривні (+9 копійок), а продають – за 40,84 гривні (+28 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,13 гривні (+15 копійок), а продаж – 44,80 гривні (+16 копійок).
Скільки коштуватиме долар влітку
Як розповів експерт Андрій Шевчишин для 24 Каналу, Нацбанк на сьогодні переходить на новий курсовий коридор.Нагадуємо! 24 травня регулятор вперше в історії встановив офіційний курс долара на позначці у понад 40 гривень за валюту.
Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.
Шевчишин зауважує, що зараз все залежить від НБУ, тому регулятор показуватиме на якій позначці зупиниться долар.
Це буде 41, чи може навіть відпустити трохи далі,
– каже аналітик.