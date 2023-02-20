Долар подорожчав за вихідні: де найвигідніше здати валюту

20 лютого 2023, 10:10
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Долар на готівковому ринку дещо додав у ціні за вихідні. Найпомітніше курс змінився на чорному ринку. А от що стосується євро, то воно демонструє різносторонню динаміку.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 20 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,55 гривні (+5 копійок проти 17 лютого), а купити за 39,98 гривні (-2 копійки).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

  • Готівкове євро банки купують за 41,80 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 42,50 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,67 гривні (+2 копійки), а продають – за 39,97 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 42,07 гривні (+42 копійки), а продаж – 42,38 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,90 гривні (+5 копійок).
  • Євро купують по 42,12 гривні (+4 копійки), а продають за 42,32 гривні (-3 копійки).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, що з 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривні за долар.

Разом з тим, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Загалом можемо сказати, що наступного тижня ситуація мало чим відрізнятиметься від попереднього: курс перебуватиме в рамках 39,5 – 41 гривні за долар.

Автор: Дар'я Вереньова