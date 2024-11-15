Курс рухатиметься до 45 гривень: який прогноз аналітиків, банкірів та населення
Відповідно до очікувань фінансових аналітиків, банкірів, керівників підприємств та населення, курс долара подорожчав. Про це свідчать прогнози у жовтні, які були вищими, аніж у вересні цього року. Крім того, на наступні 12 місяців також очікується ріст валюти.
Які очікування в Україні щодо майбутнього курсу
Аналітики очікували у жовтні курс на рівні 44,08 гривні за долар, а це вище аніж попередній прогноз у 43,98 гривні за долар, передає 24 Канал з посиланням на дані НБУ.
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- Натомість населення у жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 гривні за долар, а це вище за вересневий прогноз у 44,03 гривні.
- А от керівники підприємств чекають зовсім інший курс – рівні 43,72 гривні за долар, втім це дані за серпень.
Цікаво! Українські банкіри прогнозують, що через 12 місяців курс буде на рівні 44,92 гривні за долар. І це вище за прогноз у липні, який становив 43,15 гривні за долар.
Що відбувається з долара
На сьогодні в Україні діє режим керованої гнучкості, який передбачає регулювання Нацбанком ринкових тенденцій, покриваючи структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів.
- Станом на 15 листопада офіційний курс долара становить 41,24 гривні за долар. В аналогічний період торік він становив 36,31 гривні за долар. Тобто за рік ціна курсу зросла на майже 5 гривень.
- Відповідно до держбюджету на 2024 рік середній курс в Україні визначено на рівні 40,7 гривні за долар.
- А згідно із проєктом бюджету на 2025 рік середній курс становить вже 45 гривень за долар.
Нагадуємо! Відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, яку схвалили в Кабміні цього червня, зростання середнього курсу також відбудеться й у 2026 та 2027 роках, а саме на 46,5 гривні та 46,4 гривні відповідно.