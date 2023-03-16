Долар різко подорожчав в банках: яка ситуація в обмінниках та на чорному ринку
16 березня 2023, 10:30Читать новость на русском
Готівковий долар помітно подорожчав за добу. Найсуттєвіший стрибок стався в банках, так американська валюта подорожчала на 20 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 16 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,30 гривні (+20 копійок проти 15 березня), а купити за 38,75 гривні (+10 копійок).
Актуально Долар майже по 38 гривень: чи продовжить курс падати цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (+11 копійок), а продають – за 38,69 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,91 гривні (-34 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,58 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,70 гривні (+10 копійок).
- Євро купують по 40,61 гривні (-33 копійки), а продають за 40,95 гривні (-16 копійок).
Яким буде курс цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки. Разом з тим вона підкреслює, що загальні тенденції роблять цю задачу доволі складною.
Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар.