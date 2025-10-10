За останню добу долар та євро суттєво подорожчали в ціні, хоча до цього євро демонструвало зниження вартості. З нового робочого тижня долар продовжить тягтися в ціні вгору, а от євро повернеться до тенденції спаду.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 9 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Росія у півтора рази урізала витрати на цивільні літаки: які проблеми чекають авіацію Станом на 13 жовтня курс валют буде таким: долар – 41,60 гривні;

євро – 48,10 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 10 жовтня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,71 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,23 гривні, продаж – по 41,63 гривні. Якими будуть долар та євро наступного тижня? У коментарі для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що тенденції наступного тижня на ринку відповідатимуть прогнозованим. Тобто НБУ продовжуватиме брати активну участь, коригуючи попит та пропозицію, а споживчі ціни не демонструватимуть шаленого ривка вгору.

На фоні цього очікується, що співвідношення долара до євро буде в традиційних межах 1,15 – 1,18. А саме євро коливатиметься в коридорі 49 гривень.

Загалом на готівковому ринку очікується, що долар буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні за валюту, а євро – на рівні 48 – 49,5 гривні за валюту.