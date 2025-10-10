Укр Рус
Валюты резко прыгнули в цене: насколько ослабла гривна относительно доллара и евро
10 октября, 17:08
Валюты резко прыгнули в цене: насколько ослабла гривна относительно доллара и евро

Валерия Городинская
Основні тези
  • Официальный курс доллара США вырос на 10 копеек и составляет 41,50 гривны, а евро вырос на 7 копеек до 48,20 гривны.
  • На 13 октября ожидается, что доллар снова вырастет – до 41,60 гривны, а евро опустится – до 48,10 гривны.

За последние сутки доллар и евро существенно подорожали в цене, хотя до этого евро демонстрировало снижение стоимости. С новой рабочей недели доллар продолжит тянуться в цене вверх, а вот евро вернется к тенденции спада.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,50 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 9 октября. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 13 октября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,60 гривны;
  • евро – 48,10 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 10 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,71 гривне,
  • на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,63 гривны.

Какими будут доллар и евро на следующей неделе?

  • В комментарии для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что тенденции на следующей неделе на рынке будут соответствовать прогнозируемым. То есть НБУ будет продолжать активно участвовать, корректируя спрос и предложение, а потребительские цены не будут демонстрировать безумного рывка вверх.

  • На фоне этого ожидается, что соотношение доллара к евро будет в традиционных пределах 1,15 – 1,18. А именно евро будет колебаться в коридоре 49 гривен.

  • Всего на наличном рынке ожидается, что доллар будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за валюту, а евро – на уровне 48 – 49,5 гривны за валюту.