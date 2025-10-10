За последние сутки доллар и евро существенно подорожали в цене, хотя до этого евро демонстрировало снижение стоимости. С новой рабочей недели доллар продолжит тянуться в цене вверх, а вот евро вернется к тенденции спада.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,50 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 9 октября. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Россия в полтора раза урезала расходы на гражданские самолеты: какие проблемы ждут авиацию

По состоянию на 13 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,60 гривны;

евро – 48,10 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 10 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,71 гривне ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,63 гривны.

Какими будут доллар и евро на следующей неделе?