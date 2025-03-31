НБУ майже не змінив курси валют після вихідних

Офіційний курс долара опустився всього на 1 копійку, а офіційний курс євро взагалі не зазнав змін. Натомість завтра, 1 квітня, американська валюта впаде на декілька копійок, а європейська подорожчає.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,74 гривні. Тобто ціна залишилася без змін.

Дивіться також Як глобальні події можуть вплинути на курс євро на початку квітня

Станом на 1 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,42 гривні,

євро – 44,82 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 31 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,17 гривні , продаж – по 41,77 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,53 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,11 гривні, продаж – по 41,50 гривні.

На який офіційний курс розраховувати у квітні

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що швидше за все на валютному ринку різниця між курсом долара та курсом євро залишатиметься на сталому рівні, а саме 3,30 – 4 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Є припущення, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні.

Тобто як і у березні у порівнянні з лютим, курс долара зросте максимально на 1% лише. Крім того, є очікування, що курс триматиметься доволі стримано і не перевищить показників станом на 1 січня 2025 року.