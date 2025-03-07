Як змінилися долар та євро напередодні вихідних

Долар знову опустився в ціні наприкінці робочого тижня. Найсуттєвіше вартість впала на чорному ринку. Водночас євро майже сягнуло 45 гривень в банках та в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні (-8 копійок проти 6 березня) та продаж по 41,67 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,25 гривні (+35 копійок), а продаж по 44,99 гривні (+44 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,42 гривні (-13 копійок), а продати по 41,40 гривні (-20 копійок).

(-13 копійок), а продати по (-20 копійок). Купівля євро по 44,54 гривні (+23 копійки), а продаж по 44,73 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 40,73 гривні (-15 копійок), а продають по 41,50 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,10 гривні (-10 копійок), а продають по 44,90 гривні (+11 копійок).

Який курс прогнозуються

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що наступного тижня на ринку коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку).

Крім того, Лєсовий додає, що ситуація на ринку буде контрольованою та без різких змін. Все через те, що пе-перше, змінилася вчергове облікова ставка, яка діятиме на упередження очікуваного зростання споживчих цін та впливатиме на міцність гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно й валютний ринок отримав додаткову "гарантію" та захист від можливого зростання попиту на валюту.

По-друге, нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію, що безумовно позначиться на курсовій стабільності.

Зверніть увагу! Важливими факторами також стануть міжнародна фінансова допомога, різниця між курсами готівкового і безготівкового ринків, режим керованої гнучкості сам по собі не передбачає різких курсових злетів чи падінь.