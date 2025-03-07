Курс валют у банках
- Станом на ранок 7 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні (-8 копійок проти 6 березня) та продаж по 41,67 гривні (-10 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 44,25 гривні (+35 копійок), а продаж по 44,99 гривні (+44 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,42 гривні (-13 копійок), а продати по 41,40 гривні (-20 копійок).
- Купівля євро по 44,54 гривні (+23 копійки), а продаж по 44,73 гривні (-11 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 40,73 гривні (-15 копійок), а продають по 41,50 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,10 гривні (-10 копійок), а продають по 44,90 гривні (+11 копійок).
Який курс прогнозуються
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що наступного тижня на ринку коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку).
Крім того, Лєсовий додає, що ситуація на ринку буде контрольованою та без різких змін. Все через те, що пе-перше, змінилася вчергове облікова ставка, яка діятиме на упередження очікуваного зростання споживчих цін та впливатиме на міцність гривні.
Відповідно й валютний ринок отримав додаткову "гарантію" та захист від можливого зростання попиту на валюту.
По-друге, нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію, що безумовно позначиться на курсовій стабільності.
Зверніть увагу! Важливими факторами також стануть міжнародна фінансова допомога, різниця між курсами готівкового і безготівкового ринків, режим керованої гнучкості сам по собі не передбачає різких курсових злетів чи падінь.