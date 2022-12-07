Долар стрімко дешевшає в обмінниках: скільки коштує валюта 7 грудня
7 грудня 2022, 10:23Читать новость на русском
Курс долара в обмінниках подешевшав за добу на 24 копійки, а от в банках завис й тримається на рівні ще минулого тижня. Де найвигідніший курс сьогодні, дивіться далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 7 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 6 грудня), а продати за 40,30 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (-5 копійок), а продають в середньому за 41,90 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,53 гривні (-24 копійки), а продають – за 40,15 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,07 гривні (-30 копійок), а продаж – 41,75 гривні (-17 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,05 гривні (-12 копійок).
- Євро купують по 41,35 гривні (-22 копійки), а продають за 41,65 гривні (-21 копійка).
Яким буде курс цього тижня
Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.
Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.