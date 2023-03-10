Долар стрімко впав: чи може курс обвалитися ще більше

Після досить стрімкого зміцнення гривні та встановлення нового валютного коридору можливих курсових коливань, валютний курс поступово виходить на "плато", вважають банкіри.

Чи може курс обвалитися ще більше

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що подальше зміцнення гривні малоймовірне, адже для цього немає економічно обґрунтованих підстав.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Можна сказати, що наразі готівковий курс є оптимальним в умовах війни. І найголовніше: це позитивне свідчення стабілізації економіки країни після виснажливого зимового періоду.

Основні причини курсової стабільності, на думку Марченка:

помірний рівень інфляції (менше ніж 1% в місяць);

потужна макрофінансова допомога передовсім від ЄС США, Великої Британії (понад 6 мільярдів доларів за січень – лютий);

надходження валюти від експортних угод (збіжжя, метал тощо);

ефективні дії регулятора, спрямовані на досягнення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту внаслідок валютних інтервенцій та нових депозитних "конвертаційних" програм;

незмінні облікова ставка та офіційний курс валют;

ефективні дії ЗСУ та психологічна стійкість українців;

поступове зростання бізнес-активності, збільшення довіри громадян до банківської системи тощо.

Готівковий курс наступного тижня

Банкір зазначає, що готівковий курс в обмінних пунктах наступного тижня буде стабільним і прогнозованим, тож в період з 13 по 19 березня глобальних змін не передбачається:

курсові коливання можливі в розмірі 0,3 – 0,5 гривні,

можливі в розмірі 0,3 – 0,5 гривні, готівковий курс перебуватиме в межах 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривні за євро.

Судячи з усього, у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах, що неодмінно позитивно позначиться на економічному розвитку країни вже у квітні – травні 2023 року,

– прогнозує Марченко.

Який зараз ситуація на готівковому ринку

Курс валют у банках

10 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (-10 копійок проти 9 березня), а купити за 38,70 гривні (-15 копійок).

(-10 копійок проти 9 березня), а купити за (-15 копійок). Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,17 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,54 гривні (-21 копійка).

(-3 копійки), а продають – за (-21 копійка). Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (без змін), а продаж – 40,52 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку