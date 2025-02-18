НБУ опустив долар та євро в ціні
- НБУ знизив офіційний курс долара до 41,55 гривні, а євро до 43,51 гривні, що на 7 і 8 копійок менше відповідно порівняно з попереднім днем.
- Прогноз на тиждень: курс долара на міжбанку може коливатися в межах 41,80 – 42,20 гривні, а на готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.
Регулятор встановив курс долара на нижчому рівні, аніж попереднього дня. Курс євро також втратив ціну. Водночас на завтра курси валют несуттєво зміняться.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,55 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 17 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,51. Тобто ціна впала на 8 копійок.
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Станом на 19 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,57 гривні,
- євро – 43,46 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 18 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,32 гривні, продаж – по 41,92 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,70 гривні, продаж – по 41,70 гривні,
- в обмінниках: купівля – 40,95 гривні, продаж – 41,75 гривні.
Який прогноз курсу на тиждень
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, Нацбанк проводитиме ефективну політику та триматиме валютний ринок під наглядом. Відтак, це нівелюватиме будь-які ознаки "запалення".
Попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.
Зауважте! З 17 по 23 лютого, на міжбанку долар може сягнути діапазону 41,80 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.