Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,55 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 17 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,51. Тобто ціна впала на 8 копійок.

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Станом на 19 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,57 гривні,

євро – 43,46 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,32 гривні , продаж – по 41,92 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 40,95 гривні, продаж – 41,75 гривні.

Який прогноз курсу на тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, Нацбанк проводитиме ефективну політику та триматиме валютний ринок під наглядом. Відтак, це нівелюватиме будь-які ознаки "запалення".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.

Зауважте! З 17 по 23 лютого, на міжбанку долар може сягнути діапазону 41,80 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.