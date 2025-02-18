Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,55 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 17 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,51. То есть цена упала на 8 копеек.

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По состоянию на 19 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 43,46 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,32 гривны , продажа – по 41,92 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 40,95 гривны, продажа – 41,75 гривны.

Какой прогноз курса на неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, Нацбанк будет проводить эффективную политику и держать валютный рынок под наблюдением. Поэтому, это будет нивелировать любые признаки "воспаления".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

Обратите внимание! С 17 по 23 февраля, на межбанке доллар может достичь диапазона 41,80 – 42,20 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар.