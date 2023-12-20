Офіційний курс майже на рівні з готівковим: яка вартість долара

За минулу добу офіційний долар знову зріс в ціні – на додаткових 13 копійок. Суттєво дорожчає і євро, яке зросло в ціні на понад 30 копійок – до майже 41 гривні.

Офіційний курс 20 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 20 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,32 гривні за долар, що більше на 13 копійок порівняно з минулою добою.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,92 гривні. Вартість зросла аж на 33 копійки за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 21 грудня:

Долар – 37,55 гривні,

Євро – 41,06 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 20 грудня долар коштує:

В банках купівля становить 37,3 гривні , а продаж – 37,8 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,28 гривні , а продаж – 37,91 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,75 гривні, а продаж – 37,9 гривні.

Чи зміниться курс у новому році

На 2024 рік в бюджеті заклали курс на рівні 40,7 гривні на початок 2024 року, а на кінець року – 42,1 гривні. Втім як розповів 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин, що закладений у бюджет курс не є орієнтиром для Нацбанку.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

На 2023 рік курс у бюджеті був закладений на рівні 42 гривень. Однак протягом року долар не виріс до такого показника.

Економіст Данило Монін каже 24 Каналу, що вартість курсу залежатиме від фінансування:

якщо Україна отримає допомогу фінансову, то середній курс 40,7 гривні цілком реальний.

якщо ж грошей не буде, доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів. Тоді курс цілком може становити 45 – 50 гривень за долар.