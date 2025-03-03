3 березня, 10:36
Долар та євро подорожчали: як виросли ціни в обмінниках та на чорному ринку
Основні тези
- На чорному ринку та в обмінниках курс долара та євро суттєво зросли, курс євро перевищив 44 гривні.
- Прогнозується на готівковому ринку курс долара прогнозується в межах 41,60 – 42,30 гривні за долар.
В банках валюти опустилися, але несуттєво. Водночас на чорному ринку та в обмінниках ціна обох валют суттєво зросла за вихідні. Відтак євро вже перетнуло понад 44 гривні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 3 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-5 копійок проти 28 лютого) та продаж по 41,84 гривні (-1 копійка).
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- Купівля євро відбувається по 43 гривні (-15 копійок), а продаж по 43,72 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+18 копійок), а продати по 41,90 гривні (+25 копійок).
- Купівля євро по 43,63 гривні (+17 копійок), а продаж по 44,03 гривні (+34 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,50 гривні (+31 копійка), а продають по 41,95 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,50 гривні (+23 копійки), а продають по 44,10 гривні (+30 копійок).
Яким буде курс у березні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у березні прогнозується стабільність на валютному ринку, зокрема через те, що НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки до 14,5%, тим самим приборкавши інфляцію.
Очікується, що Монетарний комітет НБУ може вкотре збільшити облікову ставку – 15 – 15,5%.
В такий спосіб офіційний курс, як і переважну частину лютого, може коливатися в межах 41,60 – 42,20 гривні за долар.
Крім того, на готівковому ринку, з 3 по 9 березня, долар на готівковому ринку становитиме 41,60 – 42,30 гривні за долар.