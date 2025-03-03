Долар та євро подорожчали: як виросли ціни в обмінниках та на чорному ринку

В банках валюти опустилися, але несуттєво. Водночас на чорному ринку та в обмінниках ціна обох валют суттєво зросла за вихідні. Відтак євро вже перетнуло понад 44 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-5 копійок проти 28 лютого) та продаж по 41,84 гривні (-1 копійка).

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Купівля євро відбувається по 43 гривні (-15 копійок), а продаж по 43,72 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+18 копійок), а продати по 41,90 гривні (+25 копійок).

(+18 копійок), а продати по (+25 копійок). Купівля євро по 43,63 гривні (+17 копійок), а продаж по 44,03 гривні (+34 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,50 гривні (+31 копійка), а продають по 41,95 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+31 копійка), а продають по (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,50 гривні (+23 копійки), а продають по 44,10 гривні (+30 копійок).

Яким буде курс у березні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у березні прогнозується стабільність на валютному ринку, зокрема через те, що НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки до 14,5%, тим самим приборкавши інфляцію.

Очікується, що Монетарний комітет НБУ може вкотре збільшити облікову ставку – 15 – 15,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В такий спосіб офіційний курс, як і переважну частину лютого, може коливатися в межах 41,60 – 42,20 гривні за долар.

Крім того, на готівковому ринку, з 3 по 9 березня, долар на готівковому ринку становитиме 41,60 – 42,30 гривні за долар.