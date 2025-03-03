Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек против 28 февраля) и продажа по 41,84 гривны (-1 копейка).

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Покупка евро происходит по 43 гривны (-15 копеек), а продажа по 43,72 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+18 копеек), а продать по 41,90 гривны (+25 копеек).

(+18 копеек), а продать по (+25 копеек). Покупка евро по 43,63 гривны (+17 копеек), а продажа по 44,03 гривны (+34 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (+31 копейка), а продают по 41,95 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+31 копейка), а продают по (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,50 гривны (+23 копейки), а продают по 44,10 гривны (+30 копеек).

Каким будет курс в марте

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в марте прогнозируется стабильность на валютном рынке, в частности из-за того, что НБУ принял решение о повышении учетной ставки до 14,5%, тем самым укротив инфляцию.

Ожидается, что Монетарный комитет НБУ может в очередной раз увеличить учетную ставку – до 13 – 14% в годовом измерении.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Таким образом официальный курс, как и большую часть февраля, может колебаться в пределах 41,60 – 42,20 гривны за доллар.

Кроме того, на наличном рынке, с 3 по 9 марта, доллар на наличном рынке составит 41,60 – 42,30 гривны за доллар.