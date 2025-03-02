Что лучше для покупки: доллар или евро

Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Даниил Монин прогнозировал, что приход к власти в США Дональда Трампа может укрепить позицию доллара на мировом рынке.

Читайте также Курс в марте: будет ли доллар по 43 гривны и от чего будет зависеть

Монин отметил, что за последний период европейская валюта проседает, однако есть вероятность, что валюта может и удержаться на своих позициях.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Можно покупать и то, и другое. Но, по моему мнению, лучше все-таки доллар.

О преимуществах доллара говорит и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина. Он отмечает, что в краткосрочной перспективе стоит вложить средства в американский доллар, а уже потом – в евро.

На первое полугодие и ближайшие месяцы я бы рекомендовал вкладывать в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением. Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия,

– замечает Шевчишин.

Аналитик прогнозирует, что сначала доллар может достичь цены в 43 – 44 гривны, а ближе к лету 2025 года – до уровня 45 гривен.

Обратите внимание! Есть прогнозы, что до конца этого года американская валюта может вырасти до даже 47 гривен за валюту.

По сколько доллар сейчас