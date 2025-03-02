Що краще для купівлі: долар чи євро
Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Данило Монін прогнозував, що прихід до влади в США Дональда Трампа може зміцнити позицію долара на світовому ринку.
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Монін зауважив, що за останній період європейська валюта просідає, однак є ймовірність, що валюта може й втриматися на своїх позиціях.
Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.
Про переваги долара говорить й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна. Він зауважує, що у короткостроковій перспективі варто вкласти кошти в американський долар, а вже потім – у євро.
На перше півріччя і найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він виглядає привабливішим за євро, оскільки євро зараз під тиском. Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя,
– зауважує Шевчишин.
Аналітик прогнозує, що спочатку долар може досягти ціни в 43 – 44 гривні, а ближче до літа 2025 року – до рівня 45 гривень.
Звернуть увагу! Є прогнози, що до кінця цього року американська валюта може вирости до навіть 47 гривень за валюту.
По скільки долар зараз
- За даними "Мінфіну", станом на 28 лютого, купівля долара банками становить 41,35 гривні, а продаж – 41,85 гривні.
- На чорному ринку середня купівля 41,67 гривні, а середній продаж – 41,65 гривні.
- Натомість купівля обмінниками валюти становить 41,40 гривні, а продаж – 41,77 гривні, за даними finance.ua.