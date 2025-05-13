На ринку всюди спад: як впав долар і яка його ціна

В банках американська валюта показала несуттєвий спад, а в обмінниках ціна змінилася ще більше. Водночас євро втратило найбільше в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-5 копійок проти 12 травня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 46 гривень (-50 копійок), продаж – по 46,80 гривні (-40 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+9 копійок), а продати по 41,54 гривні (+4 копійок).

(+9 копійок), а продати (+4 копійок). Купівля євро по 46,40 гривні (-57 копійок), а продаж по 46,63 гривні (-54 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-23 копійки), а продають по 41,57 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а продають (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,65 гривні (-36 копійок), а продають по 46,85 гривні (-13 копійок).

Що було з курсом минулого тижня

Як розповіла банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, Минулого тижня НБУ послабив багато обмежень, запроваджених для бізнесу з початку війни.

Ганна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Нацбанк зняв частину обмежень на погашення зовнішніх кредитів, здійснення форвардних угод, фінансування закордонних представництв і розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Золотько додає, що на початку минулого тижня спостерігалося незначне зниження вартості, а найдешевший курс був у середу – 41,20 – 41,80 гривні за долар.

Зверніть увагу! Крім того, найнижча пропозиція валюти була зафіксована ще й в понеділок, а найбільший попит – у середу та четвер. Водночас на всіх етапах Нацбанк компенсував структурний дефіцит.