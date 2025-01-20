Спад після вихідних: де та які валюти подешевшали

Долар в банках опустився в ціні за вихідні. Водночас євро втратило ціну лише при обміні валюти. Зовсім інша ситуація в обмінниках, де при курсі обміну обидві валюти суттєво подешевшали, а долар навіть опустився до менш як 42 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42 гривні (-10 копійок проти 17 січня) та продаж по 42,67 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (-5 копійок), а продаж по 44 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,62 гривні (+1 копійка), а продати по 42,70 гривні (-1 копійка).

(+1 копійка), а продати по (-1 копійка). Купівля євро по 43,90 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,03 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,86 гривні (-25 копійок), а продають по 42,73 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають по (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,36 гривні (-17 копійок), а продають по 44,33 гривні (+11 копійок).

Яким буде курс долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у середині січня на валютному ринку буде активний період посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До слова: станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярди доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться.

На готівковому ринку не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.