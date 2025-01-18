Яка ситуація буде наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, якою може бути ситуація на валютному ринку у період з 20 січня по 26 січня.
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За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним період посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.
До слова: станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярди доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться.
Лєсовий додав, що офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар. Також майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників.
Щодо готівкового ринку, то тут не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.
Що сприятиме стабілізації на ринку валют
- По-перше, після пікового грудня зазвичай настає відносно спокійний січень, адже суттєво зменшаться прибутки громадян.
- По-друге, не забуваймо, що курсові показники на готівковому ринку формуються на основі курсів міжбанку з додаванням комісії фінустанов. І в межах режиму керованої гнучкості чинним залишиться різниця між безготівковим та готівковим курсами.
- По-третє, на 23 січня заплановане засідання Монетарного комітету НБУ, на якому цілком ймовірно облікову ставку можуть переглянути. Облікова ставка є вагомим інструментом для посилення ваги гривні.
Зауважте! Наступного тижня долар буде в ціні на рівні 42 – 42,50 гривні на міжбанку й 42,20 – 43,20 гривні на готівковому ринку.