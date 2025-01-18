Яка ситуація буде наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, якою може бути ситуація на валютному ринку у період з 20 січня по 26 січня.

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За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним період посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До слова: станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярди доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться.

Лєсовий додав, що офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар. Також майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників.

Щодо готівкового ринку, то тут не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Що сприятиме стабілізації на ринку валют

По-перше, після пікового грудня зазвичай настає відносно спокійний січень, адже суттєво зменшаться прибутки громадян. По-друге, не забуваймо, що курсові показники на готівковому ринку формуються на основі курсів міжбанку з додаванням комісії фінустанов. І в межах режиму керованої гнучкості чинним залишиться різниця між безготівковим та готівковим курсами. По-третє, на 23 січня заплановане засідання Монетарного комітету НБУ, на якому цілком ймовірно облікову ставку можуть переглянути. Облікова ставка є вагомим інструментом для посилення ваги гривні.

Зауважте! Наступного тижня долар буде в ціні на рівні 42 – 42,50 гривні на міжбанку й 42,20 – 43,20 гривні на готівковому ринку.