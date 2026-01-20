Долар і євро дорожчають в обмінниках: скільки коштує валюта в Україні
- Станом на 20 січня офіційний курс долара в Україні становить 43,26 гривні, тоді як євро – 50,30 гривні.
- В обмінниках долар купують по 43,06 гривні, продають по 43,58 гривні; тоді як купівля євро по 50,35 гривні, а продаж – 50,90 гривні.
У вівторок, 20 січня, офіційний курс долара становить 43,26 гривні, а євро – 50,30 гривні. Однак ціни на іноземну валюту в українських банках та обмінниках дещо відрізняються.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 20 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (-10 копійок) і продаж по 43,55 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,20 гривень (+3 копійки), а продаж – по 50,83 гривні (+8 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,49 гривні (+7 копійок), а продати – по 43,55 гривні (+1 копійка).
- Натомість купівля євро проходить по 50,60 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,85 гривні (+7 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,06 гривні (+13 копійок), а продають – по 43,58 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 50,35 гривні (+14 копійок), а продають – по 50,90 гривні (+22 копійки).
Чому гривня падає?
За словами банкірки Ганни Золотько, сезонне зосередження бюджетних і корпоративних платежів у першому кварталі зазвичай підживлює попит на валюту та провокує короткі хвилі коливань. Водночас стримувальну роль відіграє активна валютна пропозиція з боку експортерів і агросектору: саме їхні надходження на ринок залишаються визначальним чинником стабілізації курсу.
Однак тиск на валюту ще може посилитися: повторні удари по енергетичній інфраструктурі та ризики масових відключень світла здатні швидко змінити короткостроковий баланс попиту й пропозиції. У разі потреби термінового імпорту палива або зростання бюджетних видатків на відновлення валютний ринок відреагує майже миттєво.
Ексклюзивно для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у період 19 – 25 січня курси долара та євро можуть додавати в ціні (зазвичай у межах 30 копійок), але так само швидко відкотитися вниз.