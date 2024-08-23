Вибір між доларом і євро: яку валюту краще купувати
Панівною валютою у світі вважають долар, втім євро займає друге місце на цьому п’єдесталі. В Україні ж часто використовують самі ці дві валюти для заощадження, однак американська валюта залишається головною.
Яка валюта в Україні популярніша
Ще раніше для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що попри суттєву популярність долара, доля євро в Україні таки зростає.
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Річ у тім, що зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах: НБУ почав публікувати альтернативну статистику щодо євро, яка потрібна для інтеграції з Євросоюзом.
В пресслужбі "Глобус Банку" кажуть, що з початком Великої війни попит взагалі на основні валюти, до яких відносять долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази.
Але суто за відчуттями ⅔ цього попиту – це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,
– пояснюють у фінустанові.
Відтак попри періодичні зростання популярності євро, долар продовжував залишатися головною валютою.
Зауважте! Понад 70% всіх операцій з купівлі та продажу здійснюється через долар. А усі бюджетні розрахунки України прив’язані знову ж таки до курсу американської валюти.
Курс долара та євро 23 серпня
- Купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні, а продаж – по 41,55 гривні. Водночас купівля євро відбувається по 45,65 гривні, а продаж – по 46,20 гривні.
- Купити долар на чорному ринку можна по 41,35 гривні, продати – по 41,45 гривні. З євро ситуація така: купівля по 45,85 гривні, продаж по 46,09 гривні.
- Долари купують обмінники по 41,16 гривні, а продають – по 41,58 гривні, за даними finance.ua. Євро купують по 45,75 гривні, продають – по 46,18 гривні.