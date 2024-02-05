Валюти на готівковому ринку подешевшали: яка вартість долара та євро

За вихідні валюти втратили ціну як у банках, так і на чорному ринку та обмінниках. Найсуттєвіше ціна американської валюти впала на чорному ринку, а євро втратило понад 50 копійок в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,57 гривні (-3 копійки проти 2 лютого), а продаж – 38,10 гривні (-9 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,60 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,05 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 41,28 гривні (-12 копійок), а продають за 41,50 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-4 копійки), а продаж – 38,19 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,70 гривні (-53 копійки), а продаж – 41,66 гривні (-3 копійки).

Вартість курсу долара цього тижня

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповідає, що Україна має достатню кількість валових фінрезервів.

На сьогодні їхній розмір становить орієнтовно 40 мільярдів доларів.

Крім того, важливим питанням для Нацбанку залишається розблокування кордонів та розв'язання труднощів у наданні макрофінансової допомоги. Це впливає на стабільність валютного ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Загалом протягом тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

За словами банкіра, на цьому тижні зберігатимуться тенденції, які виникали в січні. Імовірні коливання якщо і будуть, то незначні.