Долар в банках "падає": валюта почала знову дешевшати на готівковому ринку

У перший день лютого долар в банках показав тенденцію на спад вартості при купівлі та продажі. На чорному ринку валюти теж втратили ціну, але несуттєво. Водночас купівля обмінниками долара "полізла" вгору.

Курс валют у банках

Станом на ранок 1 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,65 гривні (-10 копійок проти 31 січня), а продаж – 38,20 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (-3 копійки), а продаж – 38,20 гривні (-5 копійок).

(-3 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,48 гривні (-4 копійки), а продають за 41,68 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (+17 копійок), а продаж – 38,29 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,34 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,76 гривні (-6 копійок).

Яким буде курс

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наступний тиждень для валют може набути різних обрисів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банк Зауважу, що головні стратегічні фактори, на яких спиратиметься регулятор, – це розв’язання питання макрофінансової допомоги Україні та розблокування автомобільних кордонів з Євросоюзом.

На безготівковому ринку прогнозують, що долар буде у коридорі – 37,75 – 38,75 гривні, а євро – 40 – 42 гривні, на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.зараз досить потужний: за різними оцінками він

Втім з огляду на валютні інтервенції, на які щомісяця витрачається в середньому до 2,5 – 3 мільярди доларів, він потребуватиме поповнення. Крім того, торік макрофінансова допомога склала близько 50% всіх надходжень до загального фонду державного бюджету.

Таким чином, наступний тиждень навряд чи принесе якісь екстраординарні події: валютний ринок залишається досить прогнозованим, а передумов для змін наявних трендів немає.