Долар продовжив дешевшати в обмінниках, банках та на чорному ринку

11 січня 2023, 10:07
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Курс долара на готівковому ринку 11 січня продовжив знижуватись. За добу долар дещо подешевшав й в банках.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (-3 копійки проти 10 січня), а купити за 40,70 гривні (-7 копійок).

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  •  Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 42,95 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,62 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 42,45 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,97 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (-14 копійок), а продаж – 40,55 гривні (-10 копійок).
  • Євро купують по 42,65 гривні (+5 копійок), а продають за 42,86 гривні (-2 копійки).

Чого чекати від долара наступного тижня

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

 

Анна Золотько

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар

Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Очікується, що наступного тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.

Автор: Дар'я Вереньова