Долар продовжив дешевшати в обмінниках, банках та на чорному ринку
11 січня 2023, 10:07Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку 11 січня продовжив знижуватись. За добу долар дещо подешевшав й в банках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (-3 копійки проти 10 січня), а купити за 40,70 гривні (-7 копійок).
Зверніть увагу Попит на валюту в Україні значно збільшився
- Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 42,95 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,62 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,45 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,97 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (-14 копійок), а продаж – 40,55 гривні (-10 копійок).
- Євро купують по 42,65 гривні (+5 копійок), а продають за 42,86 гривні (-2 копійки).
Чого чекати від долара наступного тижня
Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.
Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.
Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.
Очікується, що наступного тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.