Долар суттєво зріс за вихідні: який курс в обмінниках та на чорному ринку
26 грудня 2022, 10:05Читать новость на русском
Готівковий долар найсуттєвіше за вихідні зріс на чорному ринку. Де найвигідніший сьогодні курс та чого чекати від долара в останній тиждень цього року, читайте далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 26 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (+10 копійок проти 23 грудня), а купити за 40,40 гривні (+3 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 41,70 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,40 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,14 гривні (+12 копійок), а продають – за 40,65 гривні (+34 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,01 гривні (+7 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+37 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+23 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+30 копійок).
- Євро купують по 42,30 гривні (+20 копійок), а продають за 42,55 гривні (+23 копійки).
Чи зросте курс до Нового Року
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, розповів, що до кінця року та в перший тиждень січня можна розраховувати на те, що курс залишиться стабільним. Валютні тренди в цей період особливо не зміняться.
Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за 1 долар (коливання у діапазоні 1% у складних економічних і воєнних умовах цілком припустиме). Відтак, курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а радше залишатиметься в межах 40 – 41 гривні.