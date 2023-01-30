Курс долара продовжує зміцнюватись, а от євро стабільно дорожчає

30 січня 2023, 09:55
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Курс долара за вихідні практично не змінився й продовжує перебувати у вже звичному коридорі. А от що стосується євро, то валюта помітно зросла в обмінниках та на чорному ринку за цей час.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 30 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,12 гривні (-3 копійки проти 27 січня), а купити за 40,60 гривні (без змін).

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  •  Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,70 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+13 копійок), а продають – за 40,52 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 43,47 гривні (+27 копійок), а продаж – 43,67 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,48 гривні (-30 копійок).
  • Євро купують по 43,50 гривні (+50 копійок), а продають за 43,64 гривні (-6 копійок).

Яким буде курс цього тижня

На думку банкіра Германа Марченка, якою він поділився з 24 Каналом, перший тиждень лютого навряд чи привнесе якісь глобальні зміни на валютний ринок. Він також підкреслив курсову стабільність та рівновагу, яка зберігається на валютному ринку вже тривалий час.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК"

Тож очікуємо, що з 30 січня по 5 лютого готівковий курс долара перебуватиме в межах 40 – 41 гривні за долар.

Автор: Дар'я Вереньова