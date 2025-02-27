Китай "на білому коні" і загрози для США: Трамп починає серйозні торгові війни у світі

Дональд Трамп заявив, що Євросоюз хоче "обдурити" США та пригрозив підняти мита на 25%. Такі дії президента можуть нашкодити не лише Європі, а й самим Штатам.

Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що послаблення ЄС спричинить вихід на європейський ринок Китаю, що буде загрозливим для американців. Ба більше, Європа може дати Трампу рішучу відповідь.

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Початок торгових війн

За словами економіста, торгова війна США є з Канадою, Мексикою та Європою. Наприклад, уразливими до підвищення тарифів на сталь та алюміній є Болгарія, Словенія та Румунія.

За переконанням Пендзина, найзагрозливіша ситуація є для Німеччини. Основний сегмент експорту з країни до США – це сегмент машинобудівництва, який є високотехнологічним. Це може призвести до масового звільнення людей.

А що відбувається в політикумі, коли відбувається різке падіння зайнятості? Вилазять ультраправі. Якщо в такий спосіб Трамп з Маском хоче новий вибір для Німеччини, то чим це закінчиться?,

– зауважив він.

Якщо США продовжить свої дії, в Європу "на білому коні" приїде Китай зі своєю продукцією, можливостями та внутрішнім ринком. В такий спосіб через Трампа світ буде мати зовсім іншу структуру.

Однак водночас для США буде загроза – з приходом Китаю американці втратять свій вплив та ринки збуту в Європі, які мали за час президентства Джо Байдена. Крім того, на тлі заяви Трампа про підвищення мит, Єврокомісія повідомила, що вона буде рішуче реагувати на такі дії.

Що це буде означати? Американці не продадуть жодного елементу своїх товарних позицій в ЄС. Просто не продадуть. Що буде в Америці? Масове безробіття. Кому це треба?,

– наголосив економіст.

Пендзин додав, що для України в цих торгових війнах є позитивний момент – активізація дій Європи, адже раніше вона розраховувала на безпекову парасольку США. Для прикладу, зараз Еммануель Макрон запропонував Європі ядерний щит Франції.