Доплата до 8 647 гривень: за яких умов працівникам зобов'язані нарахувати гроші

З 2026 року розмір мінімальної зарплати збільшився до 8 647 гривень. Однак бувають ситуації, коли з усіма відпрацьованими годинами зарплата не дотягує до мінімалки.

Коли можна розраховувати на доплату до мінімальної зарплати?

Що таке доплата до мінімалки та кому її нараховують, йдеться на ресурсі FactorAcademy.

Дивіться також Пенсії залишаться мізерними: хто може не розраховувати на індексацію в березні

Передусім треба розібратися, що мінімальна заробітна плата (МЗП) – це встановлений законодавством мінімальний розмір оплати праці за виконану роботу в межах певного часу. Тобто з урахуванням годинних або місячних норм праці.

Зауважте! у 2026 році розмір мінімальної зарплати – 8 647 гривень.

Так, якщо робітник виконав встановлену норму праці, а отримав менше від 8 647 гривень, тоді роботодавець повинен додати до зарплати спеціальну виплату – доплату до мінімальної зарплати.

Насправді робітник отримає все одночасно: і зарплату, і виплату. Але основна ідея – віддати працівникові повну суму мінімальної зарплати, якщо він виконав норму праці.

Які є особливості у нарахуванні доплати?

На ресурсі Головбух йдеться про доплати до авансу. Там пояснюють, що варант не є можливим, адже доплата передбачається лише раз на місяць.

Перед виплатою авансу – загальна сума зарплати ще невідома, бо людина відпрацювала лише пів місяця. Тож розрахувати доплату в цей період нереально.

Важливо! Доплату нараховують в кінці місяця разом із виплатою основної частини зарплати.

Окремий алгоритм існує для погодинної оплати праці. Тут враховуємо, що у 2026 році мінімальна годинна ставка 52 гривні. Водночас – справа в іншому форматі роботи.

Фактично працівник не завантажений повністю. Він може працювати кілька годин на день і про фіксований розмір зарплати говорити тяжко.

Однак якщо погодинна ставка нижча, ніж прописано у законодавстві (52 гривні/година), то роботодавець має збільшити виплати, щоб "витягнути" їх на мінімальний рівень.

Зверніть увагу! Роботодавець не може платити за годину роботи менше, ніж 52 гривні.

Варто знати, що у випадку частково виконаної робочої норми, зарплату нараховуватимуть пропорційно до відпрацьованого часу.

Що ще потрібно знати про зарплати у 2026 році?

Раніше повідомлялося, що в Україні планують оновити Трудовий кодекс до європейських стандартів, що безпосередньо вплине на визначення й нарахування мінімальної зарплати.

Водночас розмір зарплати впливає на майбутню пенсію. В українців є можливість обрати найбільш вигідний період заробітку, щоб мати відповідну виплату на заслуженому відпочинку.